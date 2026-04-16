Ліверпуль підтвердив важку травму форварда збірної Франції

Нападник Ліверпуля та збірної Франції Уго Екітіке отримав розрив ахіллового сухожилля.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.

Цю травму Екітіке отримав у вівторок, 14 квітня, у домашньому поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (поразка 0:2). Нападник був замінений на 31-й хвилині матчі.

Одразу після цього в ЗМІ з'явилися припущення щодо того, що Екітіке порвав ахіллове сухожилля, тепер вони підтвердилися. Враховуючи терміни відновлення після такого типу травм, форвард не лише пропустить чемпіонат світу-2026, а й, імовірно, не зіграє до кінця календарного 2026 року.

У сезоні-2025/26 Екітіке відзначився 17 голами та 6 асистами у 45 іграх в усіх турнірах за Ліверпуль.