Ліверпуль підтвердив важку травму форварда збірної Франції
Нападник Ліверпуля та збірної Франції Уго Екітіке отримав розрив ахіллового сухожилля.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.
Цю травму Екітіке отримав у вівторок, 14 квітня, у домашньому поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (поразка 0:2). Нападник був замінений на 31-й хвилині матчі.
Одразу після цього в ЗМІ з'явилися припущення щодо того, що Екітіке порвав ахіллове сухожилля, тепер вони підтвердилися. Враховуючи терміни відновлення після такого типу травм, форвард не лише пропустить чемпіонат світу-2026, а й, імовірно, не зіграє до кінця календарного 2026 року.
У сезоні-2025/26 Екітіке відзначився 17 голами та 6 асистами у 45 іграх в усіх турнірах за Ліверпуль.