Легіонер Вереса може продовжити кар'єру в чемпіонаті Грузії
Георгій Куція
НК Верес
Грузинський півзахисник Вереса Георгій Куція може продовжити кар'єру на батьківщині.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 26-річний опорник може перейти в клуб Іберія.
Якщо клуби домовляться, то очікується, що перехід відбудеться на правах оренди з опцією викупу.
Куція став гравцем Вереса в липні 2024 року. У першій частині поточного сезону він провів 15 матчів за рівненський клуб у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.
Його контракт чинний до 30 червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.
Напередодні Верес підписав контракт з 18-річним півзахисником Давідом Нійо. Легіонер з Руанди став четвертим зимовим новачком "червоно-чорних".