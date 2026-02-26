Українська правда
Легіонер Вереса може продовжити кар'єру в чемпіонаті Грузії

Олексій Мурзак — 26 лютого 2026, 16:39
Георгій Куція
НК Верес

Грузинський півзахисник Вереса Георгій Куція може продовжити кар'єру на батьківщині.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 26-річний опорник може перейти в клуб Іберія.

Якщо клуби домовляться, то очікується, що перехід відбудеться на правах оренди з опцією викупу.

Куція став гравцем Вереса в липні 2024 року. У першій частині поточного сезону він провів 15 матчів за рівненський клуб у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

Його контракт чинний до 30 червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

Напередодні Верес підписав контракт з 18-річним півзахисником Давідом Нійо. Легіонер з Руанди став четвертим зимовим новачком "червоно-чорних".

