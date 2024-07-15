Верес зняв другу команду з чемпіонату Другої ліги через Рівненську АЕС
Команда Верес-Ізотоп 2 не зіграє у Другій лізі чемпіонату України в сезоні-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Причиною такого рішення стало те, що команда повинна була проводити матчі у Вараші. На території міста розташований об’єкт стратегічного значення — Рівненська атомна електростанція, яка потребує підвищеного безпекового середовища.
"Спортивна інфраструктура, яка планувалася використовуватися командою Верес-Ізотоп 2, частково знаходиться на території Рівненської атомної електростанції, що потребує додаткових заходів з питань ядерної безпеки та радіаційного захисту. Це у свою чергу унеможливлює виконання частини обов’язкових умов Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професіональної футбольної ліги", — йдеться в повідомленні.
У клубі сподіваються заявити команду вже в наступному футбольному сезоні.
Напередодні Верес у більшості програв клубу Першої ліги у товариському матчі.