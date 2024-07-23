Вербич: Трансфер Шапаренка? Він точно готовий

Колишній вінгер київського Динамо Беньямін Вербич вважає, що півзахисник Микола Шапаренко готовий до переходу в європейський топчемпіонат.

Про це словенський гравець розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Шапаренко точно готовий. Коли я грав з Колею, то відзначав його витривалість, він дуже багато бігової роботи виконував. У нього хороша техніка, він чудово бачить поле та, на мою думку, заслуговує грати в топовому чемпіонаті. На Євро-2024 він вкотре підтвердив це. Шапаренко класний гравець і я бажаю йому вдалого трансферу", — сказав Вербич.

Раніше Шапаренка пов'язували із можливим переходом в італійський Лаціо. З'являлась інформація, що українець не має бажання продовжити кар'єру в римському клубі.

Нагадаємо, працівник відділу селекції Динамо, який відповідає за трансферну політику, Євген Хачеріді вважає, що президент киян Ігор Суркіс може оцінити Шапаренка в 100 млн євро.