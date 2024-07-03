Шапаренко не хоче переходити в Лаціо — джерело

Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко не хоче переходити в італійський Лаціо.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Я чув, що сам Шапаренко не дуже хоче грати у Лаціо. Тим більше що є ще якісь передумови для пропозиції з АПЛ. Також Миколою цікавився Бешикташ, але не отримав жодного імпульсу. Наскільки я знаю, контракт Шапаренка із Динамо діє до серпня 2026 року", — сказав Співаковський.

Раніше ми повідомляли про суму, яку Лаціо готовий сплатити за українського півзахисника.

Нагадаємо, працівник відділу селекції Динамо, який відповідає за трансферну політику, Євген Хачеріді вважає, що президент киян Ігор Суркіс може оцінити Шапаренка в 100 млн євро.