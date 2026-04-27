Луїс Енріке: Якщо говорити про стабільність, то Баварія трохи випереджає нас

Володимир Слюсарь — 27 квітня 2026, 19:55
Луїс Енріке: Якщо говорити про стабільність, то Баварія трохи випереджає нас
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч з мюнхенською Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє L'Equipe.

Він підкреслив, що попри статус найкращих атакувальних команд Європи, перемогу здобуде той, хто краще захищатиметься.

"Якщо є команди, які дуже добре атакують, потрібно вміти захищатися: саме це і буде ключовим моментом. Треба вміти захищатися проти таких команд (як Баварія ред). Це привабливий матч для всіх уболівальників, між двома командами, які проводять дуже хороший сезон... Статистика захисту також має значення, і тут це теж дві найкращі команди Європи. Якщо говорити про стабільність, то Баварія трохи випереджає нас.
Але як команда ми тут (він показує рукою вгору – ред), ніхто не кращий за нас. Я вже говорив це на початку сезону, після групового етапу. Ми дуже поважаємо великі команди, такі як Ліверпуль чи Челсі, і будемо поважати Баварію Мюнхен", – сказав він.

Окремо Енріке зауважив, що цього сезону його підопічні керуються не відчуттям полегшення, а амбітною мотивацією вписати свої імена в історію.

"Ми відрізняємося від минулорічних себе тим, що після першої перемоги Ліги чемпіонів для всіх у Парижі це було як полегшення. Але зараз це мотивація увійти в історію. Ми голодні до перемоги і хочемо покращуватися. Ми в захваті від цих матчів і з нетерпінням чекаємо ще"

Він висловив повну впевненість у готовності всіх гравців середньої лінії та підкреслив особливу енергію, яку надає футболістам фінальна стадія турніру. Енріке також додав, що команда перебуває у чудовій фізичній формі, що є результатом планомірної підготовки до вирішальних матчів сезону.

"Нуно Мендес і Ашраф Хакімі повинні захищатися, і дуже добре, бо Баварія сильна. Але треба більше атакувати, ніж захищатися", – зазначив Енріке.

За словами тренера, філософія клубу залишається незмінною: прагнення до перемоги в обох поєдинках незалежно від проміжного результату першої зустрічі.

Луїс Енріке також відзначив професіоналізм свого колеги з Баварії Вінсента Компані, назвавши його тренером високого рівня, який прищеплює команді привабливий атакувальний футбол.

Перший матч ПСЖ – Баварія відбудеться 28 квітня о 21:00. Другий матч – 29 квітня о 21:00.

Нагадаємо, ПСЖ займає одинадцяте місце у Лізі чемпіонів. 

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів УЄФА
Standings provided by Sofascore

Також Манчестер Юнайтед приглядається до Луїса Енріке на посаду головного тренера.

