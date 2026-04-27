Луїс Енріке: Якщо говорити про стабільність, то Баварія трохи випереджає нас
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч з мюнхенською Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє L'Equipe.
Він підкреслив, що попри статус найкращих атакувальних команд Європи, перемогу здобуде той, хто краще захищатиметься.
"Якщо є команди, які дуже добре атакують, потрібно вміти захищатися: саме це і буде ключовим моментом. Треба вміти захищатися проти таких команд (як Баварія – ред). Це привабливий матч для всіх уболівальників, між двома командами, які проводять дуже хороший сезон... Статистика захисту також має значення, і тут це теж дві найкращі команди Європи. Якщо говорити про стабільність, то Баварія трохи випереджає нас.
Але як команда ми тут (він показує рукою вгору – ред), ніхто не кращий за нас. Я вже говорив це на початку сезону, після групового етапу. Ми дуже поважаємо великі команди, такі як Ліверпуль чи Челсі, і будемо поважати Баварію Мюнхен", – сказав він.
Окремо Енріке зауважив, що цього сезону його підопічні керуються не відчуттям полегшення, а амбітною мотивацією вписати свої імена в історію.
"Ми відрізняємося від минулорічних себе тим, що після першої перемоги Ліги чемпіонів для всіх у Парижі це було як полегшення. Але зараз це мотивація увійти в історію. Ми голодні до перемоги і хочемо покращуватися. Ми в захваті від цих матчів і з нетерпінням чекаємо ще"
Він висловив повну впевненість у готовності всіх гравців середньої лінії та підкреслив особливу енергію, яку надає футболістам фінальна стадія турніру. Енріке також додав, що команда перебуває у чудовій фізичній формі, що є результатом планомірної підготовки до вирішальних матчів сезону.
"Нуно Мендес і Ашраф Хакімі повинні захищатися, і дуже добре, бо Баварія сильна. Але треба більше атакувати, ніж захищатися", – зазначив Енріке.
За словами тренера, філософія клубу залишається незмінною: прагнення до перемоги в обох поєдинках незалежно від проміжного результату першої зустрічі.
Луїс Енріке також відзначив професіоналізм свого колеги з Баварії Вінсента Компані, назвавши його тренером високого рівня, який прищеплює команді привабливий атакувальний футбол.
Перший матч ПСЖ – Баварія відбудеться 28 квітня о 21:00. Другий матч – 29 квітня о 21:00.
Нагадаємо, ПСЖ займає одинадцяте місце у Лізі чемпіонів.
