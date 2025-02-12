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Венесуельський нападник залишив Полісся

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 13:44
Венесуельський нападник залишив Полісся
Луїфер Ернандес
Скриншот

Венесуельський нападник Луїфер Ернандес залишив житомирське Полісся.

Про це повідомляє журналіст Майкл Розеро.

За його інформацією, 23-річний форвард приєднається до новачка вищого дивізіону Еквадору Віно Тінто. Деталі угоди не вказані.

Полісся придбало його на початку 2024 року з венесуельського Пуерто-Кавельйо. За інформацією від Transfermarkt сума трансферу склала 1 млн євро.

Цього сезону Ернандес за Полісся відіграв 10 матчів (417 хвилин загалом) в УПЛ і забив 1 гол.

Нагадаємо, раніше "вовки" віддали в оренду форварда з Північної Македонії в оренду хорватському клубу.

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