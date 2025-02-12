Венесуельський нападник залишив Полісся

Венесуельський нападник Луїфер Ернандес залишив житомирське Полісся.

Про це повідомляє журналіст Майкл Розеро.

За його інформацією, 23-річний форвард приєднається до новачка вищого дивізіону Еквадору Віно Тінто. Деталі угоди не вказані.

El delantero venezolano de 23 años Luifer Hernández es nuevo jugador de Vino Tinto FC club que ascendió a la seria A de Ecuador. Su último equipo fue Polissya Zhytomyr de Ucrania, fue formado y debutó en Puerto Cabello de su país donde jugó 118 partidos y marcó 37 goles @FBRadio1 pic.twitter.com/dxKJdUiqGV — Michael Rosero (@michaelroseroX) February 12, 2025

Полісся придбало його на початку 2024 року з венесуельського Пуерто-Кавельйо. За інформацією від Transfermarkt сума трансферу склала 1 млн євро.

Цього сезону Ернандес за Полісся відіграв 10 матчів (417 хвилин загалом) в УПЛ і забив 1 гол.

Нагадаємо, раніше "вовки" віддали в оренду форварда з Північної Македонії в оренду хорватському клубу.