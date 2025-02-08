У клубі Серії А пояснили зрив трансферу форварда збірної України

Спортивний директор Венеції Філіппо Антонеллі пояснив невдачу клубу у підписанні форварда збірної України Романа Яремчука під час зимового трансферного вікна.

Цитує функціонера Venezia Sport.

"Роман Яремчук та Ельдор Шомуродов справді були пріоритетними кандидатами на перехід у Венецію. Ми змогли домовитись з клубами, в яких виступають ці футболісти. На початку січня ми узгодили перехід першого гравця, а другого у 20-х числах місяця. На жаль, потім відбулися матчі, де вони забили важливі голи та сценарій трансферів змінився", – сказав Антонеллі.

Нагадаємо, Яремчук відмовився від переходу до італійської команди, оскільки бажав отримати більш привабливі пропозиції. У поточному сезоні Яремчук провів за Олімпіакос 19 матчів у всіх турнірах, проте лише тричі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб після відмови українця може підписати форварда Віссама Бен Єддера, який нараз є вільним агентом.

Венеція за 23 тури набрала лише 16 очок. Такий показник набраних балів дозволяє посідати лише 19-те місце.