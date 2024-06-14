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Вболівальники збірної Шотландії потрапили в ДТП

Владислав Уткін — 14 червня, 20:40
Вболівальники збірної Шотландії потрапили в ДТП

Вболівальники збірної Шотландії потрапили в аварію неподалік німецького Дюссельдорфа.

Про це повідомляє The Times.

П'ятеро шотландських фанатів, які прибули на Євро-2024, врізалися на своєму Сітроені в Мерседес місцевого жителя.

Поліція заявляє, що водій Сітроена був у нетверезому стані та вибрав невірну смугу дорогу.


Повідомляється, що обійшлося без загиблих, проте всі учасники ДТП дістали травми, а двоє шотландців перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, сербські фанати вже встигли створити сутичку з поліцією на тренуванні національної команди.

Фото: The Times

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