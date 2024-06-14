Вболівальники збірної Шотландії потрапили в ДТП
Вболівальники збірної Шотландії потрапили в аварію неподалік німецького Дюссельдорфа.
Про це повідомляє The Times.
П'ятеро шотландських фанатів, які прибули на Євро-2024, врізалися на своєму Сітроені в Мерседес місцевого жителя.
Поліція заявляє, що водій Сітроена був у нетверезому стані та вибрав невірну смугу дорогу.
Повідомляється, що обійшлося без загиблих, проте всі учасники ДТП дістали травми, а двоє шотландців перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, сербські фанати вже встигли створити сутичку з поліцією на тренуванні національної команди.
Фото: The Times