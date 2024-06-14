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Сербські фанати влаштували сутичку з німецькою поліцією

Владислав Уткін — 14 червня, 01:05
Сербські фанати влаштували сутичку з німецькою поліцією

Фанати збірної Сербії влаштували сутичку з німецькою поліцією напередодні старту Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє видання Bild.

Конфлікт виник під час тренування національної команди. Один із вболівальників пробрався на поле та мав намір взяти автограф у сербського футболіста.

Стюарди та місцева поліція втрутились та затримали його. Сербські фанати палко відреагували на це та вступили в конфлікт, а один з них навіть кинув фаєр у натовп. Врешті решт пожежу вдалось ліквідувати, а збірна Сербії змогла продовжити тренування.

Зазначається, німецька поліція отримала повідомлення, що група сербських фанатів планує провокації на матчі проти збірної Англії. Гра відбудеться 16 червня о 22:00 за київським часом.

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