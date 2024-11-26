Дайте нам результат: Вболівальники Полісся провели серйозну розмову з Ашуром

Вболівальники житомирського Полісся та головний тренер команди Імад Ашур провели серйозну розмову після матчу 14 туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі (1:1).

Відео з цим діалогом ультрас клубу опублікував в Instagram.

– Ашур, ми в Олександрії говорили: скільки ще часу? Ми їдемо за вами в будь-який куточок України. Дайте нам результат...

– Кожен, хто бере участь, абсолютно всі, вдячні за вашу підтримку. Але ми неодноразово говорили про це. Після кожного матчу, який ми вигравали, я повторював: ми будуємося. Будуть моменти злетів, і будуть такі моменти, як зараз. На жаль, ми не можемо передбачити результат. Чого не вистачило сьогодні? Голів.

— Якщо у вас не виходить, то потрібно щось міняти...

— Нам не вистачає тільки голів. Епізоди є, ми їх або забиваємо, або ні. Ми ніколи не будемо знати, чи заб'ємо зараз, чи ні. Але ми створюємо епізоди, і сьогодні їх було достатньо. Звісно, ми хочемо їх реалізовувати, але не можемо це контролювати, – сказав Ашур.

Підопічні Імада Ашура не можуть перемогти в УПЛ уже 5 матчів поспіль. Востаннє Полісся здобувало три очки в чемпіонаті ще 6 жовтня, коли вдома обіграло Ворсклу (2:1).

Попри чергову втрату очок, житомирці залишаються четвертими в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.