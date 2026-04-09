Скандал на Бернабеу: фанат Реала підстриг іншого вболівальника прямо під час матчу з Баварією

Напередодні відбувся чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між Реалом та Баварією (1:2) на Сантьяго Бернабеу, в якому поразка, звісно, розчарувала фанатів, але справжній хайп у соцмережах викликало інше.

Один із уболівальників "вершкових" вирішив не гаяти час і поєднав перегляд гри з візитом до барбера просто на трибуні. Відео, де йому роблять зачіску під час матчу, миттєво стало вірусним.

Втім, реакція фанатів була неоднозначною. Частина користувачів сприйняла це як жарт, але багато хто розкритикував такий вчинок, назвавши його неповагою до клубу.

У коментарях навіть з'явилися заклики заборонити цьому фанату відвідувати матчі на "Бернабеу", аргументуючи це "негідною поведінкою".

‼️| c'est HONTEUX ! 😡



Le Real Madrid n'est plus un club sérieux. ❌



Pendant que les fans du Bayern soutiennent leur équipe, les nôtres se font couper les cheveux. 😡 pic.twitter.com/fRNrAiuFRz — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) April 8, 2026

