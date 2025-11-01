Трагічний інцидент під час Ель Класіко: помер уболівальник Реала

Під час Ель Класіко на "Сантьяго Бернабеу" стався трагічний інцидент – 50-річний фанат Реала Ігаль Бродкін помер просто на трибунах.

Про це повідомляє Cope.

За інформацією іспанських ЗМІ, у чоловіка зупинилося серце після того, як воротар мадридців Войцех Щенсний відбив пенальті Кіліана Мбаппе.

Очевидці повідомляють, що вболівальники, які сиділи поруч, разом із голкіпером Реала Тібо Куртуа намагалися привернути увагу арбітра та зупинити гру, однак суддя цього не зробив.

Постраждалого оперативно доставили до найближчої лікарні, проте лікарі не змогли його врятувати.Сам матч завершився з рахунком 2:1 на користь Реала – вирішальний гол у компенсований час забив Вінісіус Жуніор.

