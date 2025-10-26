Українська правда
Президент Барселони звинуватив Реал у впливі на суддів перед Ель Класіко

Володимир Варуха — 26 жовтня 2025, 10:26
Жоан Лапорта
FC Barcelona

Президент Барселони Жоан Лапорта виступив із гучною заявою напередодні Ель Класіко проти Реала, який відбудеться о 17:15 за київським часом у межах 10-го туру чемпіонату Іспанії.

Його слова цитує Barca Universal.

За словами Лапорти, мадридський клуб створює несправедливу ситуацію завдяки власним медіа, які, на його думку, можуть впливати на арбітрів.

"Реал Мадрид створив несправедливу ситуацію через свої телеканали, які безпосередньо впливають на суддів. Це неправильно. Ми не граємо жертву, ми виходимо на Бернабеу, щоб перемогти, але вони не можуть стверджувати, що судді їм не на руку", – сказав президент Барселони.

Нагадаємо, що вінгер каталонців Ламін Ямаль також різко висловився про Реал, заявивши, що "вони постійно хитрують і скаржаться" в інтерв’ю перед матчем.

Раніше повідомлялося, що Рафінья пропустить матч проти Реала Мадрид

Барселона

