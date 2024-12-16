Вбивчо ефективне Динамо та "вовче" прокляття Шахтаря. Підсумки 17 туру УПЛ

Колективи Української Прем'єр-ліги знову провели черговий надзвичайно насичений та цікавий вболівальникам тур. 16 команд провели 8 матчів, у яких подарували глядачам різні емоції.

17 за ліком ігрове коло вищої ліги чемпіонату України вийшло майже безкомпромісним – команди зіграли внічию лише у 1 грі. Загалом футболісти забили 16 м’ячів, 4 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Динамо одноосібно виграло першу частину сезону. У завершальному матчі першої частини сезону кияни в домашньому поєдинку переграли рівненський Верес. Сказати, що кияни були вельми успішними в атаці, не можна, однак цього разу команда Олександра Шовковського використала один із небагатьох шансів біля воріт суперника, і втримала перевагу. Завдяки черговому голу Владислав Ванат ще й став проміжним лідером у перегонах бомбардирів.

Таким чином, "біло-сині" набрали 43 бали. В найближчого переслідувача Олександрії лише 38 очок. В Шахтаря 33 бали та на 1 зіграний матч менше.

Фатум туру

Полісся здобуло чергову перемогу над Шахтарем. Домашня вікторія над командою Маріно Пушича була такою ж несподіваною, як і успіх у поєдинку з "гірниками" в серпні. І такою ж важливою.

Напередодні ще суботніх матчів ми зазначали, що наставник житомирців явно перебуває у групі підвищеного ризику. Тепер, незважаючи на 5 позицію в таблиці, козирі у спілкуванні з власником клубу в Імада Ашура точно є. Зазначимо й те, що це вже третя поспіль звитяга "вовків" у протистояннях із "гірниками".

Відплата туру

Кривбас переграв Карпати, й нагадав супернику про неприпустимість непристойної поведінки за межами поля. Юрій Вернидуб своїми футболістами може бути задоволений – ті вийшли на гру з відповідним настроєм, і взяли переконливий реванш.

Крім того, Кривбас стратегічно покращив своє турнірне становище. Криворіжці обійшли Полісся за втраченими очками вже на 7 балів, а від третього в таблиці Шахтаря відстають лише на 2 очки.

Сенсація туру

Оболонь була сильнішою за Рух на полі суперника. З початку сезону було ясно, що київський клуб буде боротися за виживання, тоді як команді зі Львова небезпідставно буде претендувати на потрапляння в єврокубки. Однак у особистій зустрічі на полі "жовто-чорних" кращим виявився саме номінальний аутсайдер.

Оболонь продемонструвала навдивовижу плідний футбол не тільки у фазі створення, а й реалізації. А от Рух після серії з 4 матчів без поразок виявився надзвичайно безпорадним у обороні.

Невдача туру

Олександрія здобула лише 1 бал у протистоянні з ЛНЗ. Колектив Руслана Ротаня провалив кінцівку першої частини сезону, здобувши лише 2 бали у 3 останніх іграх. І саме через це поплатився 1 позицією в таблиці.

Втім, для "агрономів" нинішнє 2 місце в будь-якому разі – шалено успішний результат. І якщо за підсумками усієї кампанії-2024/25 Олександрія залишиться на цій позиції, це буде величезний успіх.

Команда туру

Лівий берег – той колектив, який може сказати, що закінчення першої частини сезону підкралося невчасно. Київський клуб програв лише раз за останні 5 матчів, а в двох останніх турах здобув 2 перемоги.

Вікторія над Ворсклою у Полтаві була такою ж несподіваною, як і 3 бали в попередній грі з ЛНЗ. На перерву дебютант УПЛ іде з 13-м результатом у таблиці, а тій же Ворсклі поступається лише за додатковими показниками.

Тренер туру

Сергій Шищенко здобув надважливу перемогу на чолі Оболоні. Перед зимовою перервою київський клуб вибрався із зони прямого вильоту. Такий показник роботи Шищенка не може не тішити керівництво "пивоварів", яке наважилося на зміну наставника у вересні.

З часу призначення на посаду Шищенка Оболонь награла на 3 перемоги. Першу частину сезону київська команда завершила на 14 позиції в таблиці.

Гол туру

Яков Башич – один з найкращих футболістів Зорі першої частини сезону. Опорний хавбек має величезний вплив на гру луганців, адже є ефективним останнім бастіоном перед центральними захисниками команди. У заключному перед зимовою перервою турі Башич ще й забив гол, який став справжньою окрасою ігрового кола.

Дальній низовий удар хорвата став не тільки другим у матчі, а й останнім результативним у грі, де Зоря забила на 1 м’яч більше, ніж Чорноморець. Гол став для Башича другим з початку сезону, він провів 16 матчів у всіх турнірах. Також на його рахунку 1 асист.

Цитата туру

Маріно Пушич розповів про своє ставлення до чуток про його відставку. Свій коментар боснійський нідерландець озвучив у ефірі УПЛ ТБ.