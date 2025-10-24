Воротар Наполі зламав ногу

Голкіпер Наполі тримав важку травму під час тренування команди в п’ятницю, 24 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Лікарі виявили у 28-річного воротаря перелом другої плюсневої кістки правої ноги. Точні терміни відновлення наразі не відомі.

По ходу поточного сезону Мерет програв конкуренцію за місце в основі Наполі новачку команди, Вані Мілінковичу-Савичу. Після поразки 2:6 від ПСВ у Лізі чемпіонів головний тренер Наполі Антоніо Конте планував повернути Мерета в основу команди на матч проти Інтера (25 жовтня), проте італійський воротар точно не зможе взяти участі в матчі.

Нагадаємо, в червні поточного року Мерет продовжив контракт із Наполі до літа 2027 року. Трансферна вартість воротаря оцінюється у 18 мільйонів євро.