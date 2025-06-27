Наполі продовжив контракт із основним воротарем

Основний голкіпер Наполі Алекс Мерет продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Новий контракт Мерета розрахований на два роки – до літа 2027 року. Термін дії попередньої угоди закінчувався 30 червня поточного року.

Раніше повідомлялося про те, що зарплата Мерета за новим контрактом складатиме 2,5 мільйона євро на рік. Трансферна вартість 28-річного італійця оцінюється у 18 мільйонів євро.

Мерет виступає за Наполі з літа 2018 року. У поточному сезоні на рахунку воротаря 35 матчів у всіх турнірах, у яких Алекс пропустив 25 голів і 17 разів зберіг ворота у недоторканості. Мерет за кар’єру провів 3 матчі за збірну Італії.

Нагадаємо, зараз Наполі веде переговори з Ліверпулем щодо трансферу Дарвіна Нуньєса.