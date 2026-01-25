Вайт пояснив, чому Zuffa розпочала переговори з Усиком

Співзасновник Zuffa Boxing Дейна Вайт прокоментував інтерес організації до колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Слова функціонера наводить BoxingScene.

"Ми підписали Опетаю і люди почали ставити питання: а чи не збирались ми не співпрацювати з іншими організаціями? Річ у тому, що наш проєкт знаходиться на стадії розробки і все відбувається швидше, аніж ми планували. Тому так, у нас з'явились додаткові варіанти серед боксерів.

Цінність поясу визначається рівнем чемпіона. Коли ви на шляху до його здобуття перемогли потужних суперників – так, він чогось вартує. Бійця можна назвати чемпіоном, коли він побив солідних суперників та довів: сильніше за нього немає нікого, а не просто тому, що титул має 50-річну історію", – розповів Вайт.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Напередодні директор команди Олександра Усика повідомив, що веде переговори з Zuffa щодо потенційного підписання контракту.