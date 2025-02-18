Бразильський клуб готує трансфер Педріньйо
Педріньйо
ФК Шахтар
Бразильський півзахисник Шахтаря Педріньйо зацікавив Васко да Гаму, яка хоче орендувати гравця.
Про це повідомляє Вolavip.
Ініціатором трансферу став наставник Васко да Гами Фабіо Карілле.
Представники бразильського клубу вже зв’язалися з агентами гравця. Переговори тривають декілька днів. Сам гравець вірить, що питання переходу буде невдовзі закрите.
Наразі існують деякі розбіжності між клубами, оскільки Шахтар наполягає на повноцінному переході, в той час, як бразильці хочуть орендувати футболіста.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Педріньйо виступав у оренді в Атлетико Мінейро, а влітку повернувся у склад "гірників". У поточному сезоні на його рахунку 1 гол та 4 асисти у 20 матчах.