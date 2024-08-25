Кобін дав оцінку футболістам Інгульця за нічию у грі проти Кривбаса

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував нічию (1:1) у грі з Кривбасом.

Слова фахівця наводить сайт криворізького клубу.

"Хороша гра: сподобалась і моя команда, і Кривбас. У другому таймі суперник проявив характер. Не дивлячись на щільний та інтенсивний графік, Кривбас додав і нам було важко.

Мої гравці були добре підготовлені до цієї гри та проявили мужність. Десь нам бракувало класу, але, сподіваюсь, що після Руху та паузи на ігри збірних трохи переведемо дихання і більш якісно підготуємось до наступних поєдинків.

Чи є нічия позитивним результатом? Ми налаштовуємось на перемогу в кожному матчі. Тут треба розбирати конкретно сьогоднішній матч: ми почали добре, забили, контролювали гру, але потім Кривбас переломив хід поєдинку та зрівняв рахунок. Ми пішли у високий пресинг, але Кривбас цим скористався та забив у відповідь. Вважаю, в цілому нічия – закономірний результат.

Мені подобається агресивний вертикальний футбол. Але тут треба знаходити баланс. Мають бути також і контроль мʼяч, і пресинг, і хороші перехідні фази. Над цим треба ще працювати. Моментами нам це вдається. Звісно нас усі вивчають, і дуже важко протидіяти таким "монстрам", як Кривбас, Полісся, Динамо, Шахтар, Зоря. Вони усі - досвідчені бійці", — сказав Кобін.