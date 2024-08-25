Вернидуб — про нічию з Інгульцем: Ми не забили свої моменти, яких було багато

Наставник криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував домашню нічию в 4 турі УПЛ проти Інгульця (1:1).

Слова тренера цитує пресслужба команди.

"В цілому гра була непоганою. Але ми не забили свої моменти, яких було багато. Претензій до футболістів не маю. Вони дуже хотіли перемогти, але мʼяч не йшов у ворота.

У нас було багато можливостей, аби забити в обох таймах. Так буває у футболі. Нам всім разом треба це перетерпіти, це головне. Думаю, ми до цього готові. Бувають дуже класні дні, коли все виходить, а буває навпаки. Це життя, все обовʼязково проаналізуємо.

Завтра потренуємось та вирушаємо до Іспанії транзитом через Молдову. Знову дорога, знову подорож, і повернемось якраз на гру з Шахтарем. Зіграти за три тижні вісім матчів — це дуже багато все ж.

Візьму на себе відповідальність — щодо селекції. Важко поки замінити тих хлопців, які пішли. Наприклад, Бескоровайний. Якщо Саша Романчук вже адаптувався більш-менш, а також Драмбаєв, то інші ще в процесі. Але це вже історія, будемо рухатись далі.

Чому нам важко, коли пропускаємо першими? Важко відповісти. Футбол — це спорт. Це як в боксі. Коли ви пропускаєте удар – знаходитесь в нокдауні. В футболі аналогічно. Команда пропускає гол — це горе для них, вони починають за це переживати. Щодо єврокубків, то так, було важко. Проти кого ми грали: Вікторія і Бетіс. Чехам дали бій, але коли пропустили першими, дійсно, було важко далі, хоча моменти в першому таймі були. Бетіс представляє Ла Лігу Іспанії. Суперник має сильний склад. Ми також дали їм бій, але це футбол.

Я завжди буду вірити до кінця. Все може бути. Не забувайте, що в Україні йде війна. Тому дуже важко грати в єврокубках через постійні переїзди. Я не хочу жалітись, але бачу по хлопцям, що їм нелегко. З моменту гри проти Бетіса не пройшло і три доби. Але команда сьогодні грала, і грала непогано. Треба все це пережити. Сьогодні хто заважав? Забивайте та вигравайте. Але не забили. У Інгульця, в свою чергу, був тільки один момент — і вони здобули нічию. Дуже прикро, що ми сьогодні не виграли, але, повторюсь, це футбол

Щодо Інгульця, то подобається ця команда. Василь Кобін попрацював непогано. Без яскравих футболістів, але беруть дисипліною. Радий, що в Україні є багато талановитих тренерів, таких як Кобін. Бажаю Інгульцю подальших перемог, але тільки не в матчах з Кривбасом", — сказав Вернидуб.