Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кобін отримав дискваліфікацію за емоції в матчі з Кривбасом

Олександр Булава — 1 вересня, 13:51
Кобін отримав дискваліфікацію за емоції в матчі з Кривбасом
Василь Кобін
ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Василь Кобін отримав дискваліфікацію на два матчі за свою поведінку у грі 4 туру чемпіонату України проти Кривбасу (1:1).

Про це повідомляє УАФ.

39-річний фахівець отримав покарання за вихід на поле та навмисне кидання предмета, який потрапив на поле.

Нагадаємо, Кобін очолив Інгулець перед стартом сезону. До цього він працював на посаді спортивного директора Металіста.

Інгулець наразі має в активі три очки та посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда зіграє 14 вересня проти Чорноморця.

Інгулець Українська асоціація футболу (УАФ) Василь Кобін

Василь Кобін

Наставник сенсаційного Пробою: Клас Інгульця був вищим, але футбол є футбол
Кобін дав оцінку футболістам Інгульця за нічию у грі проти Кривбаса
Кривбас та Інгулець назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ
Кобін: До Мисика вже повернулася пам'ять
Кобін: Гравцям Інгульця потрібно адаптуватися до УПЛ

Останні новини