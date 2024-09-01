Кобін отримав дискваліфікацію за емоції в матчі з Кривбасом

Головний тренер Інгульця Василь Кобін отримав дискваліфікацію на два матчі за свою поведінку у грі 4 туру чемпіонату України проти Кривбасу (1:1).

Про це повідомляє УАФ.

39-річний фахівець отримав покарання за вихід на поле та навмисне кидання предмета, який потрапив на поле.

Нагадаємо, Кобін очолив Інгулець перед стартом сезону. До цього він працював на посаді спортивного директора Металіста.

Інгулець наразі має в активі три очки та посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда зіграє 14 вересня проти Чорноморця.