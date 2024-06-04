Кобін хоче відновити тренерську кар'єру

Ексспортивний директор харківського Металіста Василь Кобін готовий відновити тренерську кар'єру.

Про це він повідомив у коментарі Sport.ua.

"Наразі зосередився на роботі футбольним експертом на одному з вітчизняних телеканалів. Так що залишаюся у вирі футбольних подій. Втім, я відкритий для діалогу з потенційними роботодавцями з футбольних клубів й готовий повернутися до тренерської діяльності", – сказав Кобін.

Нагадаємо, Кобін розпочав тренерську кар'єру в закарпатському Минаї у 2019 році, який вивів в Українську Прем'єр-лігу.

Напередодні він покинув посаду спортивного директора Металіста.