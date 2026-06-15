Колишній тренер Кудрівки очолить Чернігів – ЗМІ

Керівництво Чернігова визначилося з кандидатурою головного тренера. У новому сезоні фіналіста Кубку України очолить Василь Баранов.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, контракт із Барановим буде підписано терміном на один рік. Перед новим наставником не стоятиме завдання виходу до Української Прем'єр-ліги. Представлення нового тренера повинно відбутися у понеділок, 15 червня.

Раніше повідомлялося, що Валерій Чорний залишив посаду головного тренера Чернігова. Фахівець надалі працюватиме спортивним директором клубу.

Нагадаємо, що Василь Баранов у сезоні-2025/26 очолював команду УПЛ Кудрівку, яку залишив за кілька турів до завершення чемпіонату.

Чернігів у минулому сезоні створив сенсацію в розіграші Кубку України, пробившись до фіналу, де поступився київському Динамо (1:3). У чемпіонаті Першої ліги "тигри" посіли 13-те місце та зберегли прописку в другому дивізіоні.