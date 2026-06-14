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Фіналіст Кубку України залишився без головного тренера

Олег Дідух — 14 червня 2026, 13:55
Фіналіст Кубку України залишився без головного тренера
Валерій Чорний
ФК Чернігів

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний ухвалив рішення покинути свою посаду – він не продовжить контракт, термін якого завершується влітку поточного року.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Чорний пояснив своє рішення бажанням проводити більше часу з родиною.

"Це рішення продиктоване кількома причинами, але головна з них – сімейні обставини. Після довгих роздумів я зробив вибір на користь своєї родини, яка багато років підтримувала мене, але водночас постійно відчувала мою відсутність поруч. Я щиро сподіваюся, що це рішення піде на користь не лише мені та моїй сім'ї, а й клубу", – заявив Чорний.

43-річний фахівець очолював клуб протягом останніх п'яти років. Двічі виводив Чернігів у Першу лігу, де в сезоні-2025/26 посів 13 місце. Також у поточному сезоні Чернігів сенсаційно вийшов у фінал Кубку України, де програв київському Динамо.

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