Варді може перейти в бразильський топклуб

Іменитий англійський нападник Джеймі Варді може продовжити кар'єру в бразильському Сан Паулу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Сан Паулу вийшов із пропозицією на Варді. Нападник має на руках кілька варіантів продовження кар'єри, які він наразі оцінює. Остаточного рішення 39-річний англійський ветеран ще не ухвалив.

Раніше повідомлялося про інтерес до Варді з боку Вест Гема. Також форвард може повернутися в Лестер, за який виступав у 2012 – 2025 роках.

Нагадаємо, наразі Варді перебуває в статусі вільного агента з початку липня, коли завершився термін дії його контракту з Кремонезе. В минулому сезоні на його рахунку 7 голів і 3 асиста в 29 матчах у всіх турнірах.