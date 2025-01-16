Виправляйте ситуацію: гравець Барселони "наїхав" на відомий бренд через те, що потрапив в офсайд

Захисник Барселони Жуль Кунде став героєм матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Бетіса, двічі засмутивши суперників. Однак, завдяки технології VAR, на рахунку француза залишився лише один гол.

Матч між двома іспанськими командами запам'ятався не лише яскравою грою, а й неприємною ситуацією для Кунде, коли його другий гол був скасований через мінімальний офсайд.

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Після того, як француз подвоїв перевагу Барселони на 27-й хвилині, арбітр додав кілька хвилин до першого тайму, і Кунде знову відзначився. Однак після перегляду повторів за допомогою VAR, гол не був зарахований – носок його бутси виявився поза грою на міліметри. У своїй сторіз в Instagram Жуль Кунде не зміг стримати емоцій.

"Adidas Football, нам доведеться змінити форму моїх "Предаторів", – жартівливо написав він, супроводивши це зображенням з трансляції, де чітко видно частину носка його бутси, що опинилася в офсайді.

Попри це, Барселона в підсумку здобула впевнену перемогу з рахунком 5:1, а сам Кунде продовжив демонструвати свою важливу роль у команді.

Цього сезону на рахунку 26-річного француза 1 гол і 3 результативні передачі в 19 матчах Ла Ліги.