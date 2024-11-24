Перестань бути клоуном: гравець Барселони зазнав нищівної критики за помилку у матчі з Сельтою

Захисник Барселони Жюль Кунде став жертвою розгніваних фанатів через свою помилку у матчі з Сельою (2:2).

Французький фулбек на 86-й хвилині гри затримався з м'ячем, чим скористався суперник, перехопивши ініціативу та перегравши голкіпера.

Зазначимо, що до 84 хвилини вели у рахунку, проте саме помилка Кунде вивела фанатів із себе.

Футболісту написали майже тисячу коментарів під останнім фото в Інстаграмі, критикуючи його за гру та виганяючи з команди. Також відзначили і любов Жюля до ефектного вбрання, через що його назвали "клоуном".

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку 26-річного француза 1 гол та 2 асисти у 14 матчах Ла Ліги.