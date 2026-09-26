Лідер Карпат отримав триматчеву дискваліфікацію після матчу з Вересом

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував півзахисника Карпат Яна Костенка на три матчі.

Про це повідомляє УАФ.

Костенко отримав вилучення у матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги з Вересом (1:1). Хавбек вийшов на заміну у другому таймі та вже за три хвилини за грубий фол отримав червону картку від арбітра Миколи Балакіна.

У підсумку КДК УАФ відсторонив гравця Карпат від участі у змаганнях на три матчі (за серйозне ігрове порушення).

Для 23-річного гравця це був перший поєдинок після травми, до того Ян востаннє грав 15 серпня проти Буковини та відзначився тоді голом.

У поточному сезоні в його активі 2 голи у чотирьох іграх УПЛ.

Зазначимо, що вилучення Костенка стало одним із найшвидших в історії УПЛ та найшвидшим для Карпат. У загальному заліку чемпіонатів України воно ділить 3-4 місця з червоною карткою Руслана Костишина у матчі Дніпро – Шахтар у 2005 році.

Швидше вилучалися лише Микита Петерман з Маріуполя (1 хвилина) та Сергій Кравченко з Дніпра (2 хвилини).

Наразі Карпати мають у своєму активі 14 очок та посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Вони відстають від Шахтаря та Полісся на чотири залікові бали.

В наступному турі львівська команда зіграє на виїзді з Динамо. Це станеться після міжнародної паузи вже у жовтні.

Раніше головний тренер юнацької команди Руху U-17 Василь Кобін відреагував на чутки про можливе призначення його у Карпати.