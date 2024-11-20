Скандальна дружина відомого футболіста опублікувала відверте фото із новим хлопцем
Дружина нападника Галатасаря Мауро Ікарді похизувалася черговим пікантним фото у соцмережах.
Ванда Нара опублікувала в Інстаграмі спільну світлину зі своїм новим хлопцем, який є відомим репером в Аргентині, L-Gante.
Жінка показала, як коханець цілує її, поки вона стоїть у жовто-зеленому купальнику.
Зазначимо, стосункам Ванди та Мауро настав кінець. Модель подала на розлучення із футболістом, попросивши ЗМІ та фанатів не вплутувати у це дітей.
Нагадаємо, що влітку Нара та Ікарді знову розійшлися. Причини цього рішення ніхто з пари не називав, але аргентинка зробила відповідний допис у соцмережах.
До цього Мауро, ймовірно, мав коханку на стороні, через що у 2022 році подружжя розходилося на тривалий термін. Тоді футболіст зробив усе можливо, аби відродити стосунки.