Скандальна дружина відомого футболіста опублікувала відверте фото із новим хлопцем

Дружина нападника Галатасаря Мауро Ікарді похизувалася черговим пікантним фото у соцмережах.

Ванда Нара опублікувала в Інстаграмі спільну світлину зі своїм новим хлопцем, який є відомим репером в Аргентині, L-Gante.

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Жінка показала, як коханець цілує її, поки вона стоїть у жовто-зеленому купальнику.

Зазначимо, стосункам Ванди та Мауро настав кінець. Модель подала на розлучення із футболістом, попросивши ЗМІ та фанатів не вплутувати у це дітей.

Нагадаємо, що влітку Нара та Ікарді знову розійшлися. Причини цього рішення ніхто з пари не називав, але аргентинка зробила відповідний допис у соцмережах.

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До цього Мауро, ймовірно, мав коханку на стороні, через що у 2022 році подружжя розходилося на тривалий термін. Тоді футболіст зробив усе можливо, аби відродити стосунки.