Фанати Галатасарая "знесли" профіль в Інстаграмі нового хлопця Ванди Нари через образи в бік Ікарді
Чергова гучна історія довкола футболіста Галатасарая Мауро Ікарді та його дружини Ванди Нара. Тепер до "гри" увійшли фанати турецького клубу.
У четвер аргентинський форвард отримав важку травму коліна, через що вилетів до кінця сезону. Вболівальники написали своєму лідеру багато теплих повідомлень, і навіть колишня гравця зробила це, не дивлячись на конфлікт між ними. Усю ідилію зіпсував новий хлопець Ванди.
Аргентинський репер L-Gante під час вечірнього стріму зачепив вболівальників Галатасарая, посміявшись спершу з пошкодження Мауро, а потім заявивши, що Ференербахче – найкращий клуб Туреччини. Цього вже фани терпіти не стали.
Протягом декількох хвилин на сторінку музиканта прилетіло стільки скарг, що Інстаграм був змушений заблокувати її. На акаунт репера було підписано більше 5 млн людей.
Після цього ображений L-Gante почав чіпляти Ікарді та вболівальників Галатасарая. Хлопець опублікував фото з легендами аргентинського футболу, натякнувши, що серед них нема Мауро. Далі пішли коментарі на адресу "левів", а саме нагадування своєї фрази під час трансляції.
"Едін Джеко – справжня "дев'ятка", – завершив своє звернення коханець Ванди.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ікарді 4 голи та 1 асист у 7 матчах чемпіонату Туреччини.
Після 10 турів місцевої ліги Галатасарай займає першу сходинку, набравши 28 очок, а Фенербахче йде на третьому місці з 23 балами.