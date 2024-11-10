Фанати Галатасарая "знесли" профіль в Інстаграмі нового хлопця Ванди Нари через образи в бік Ікарді

Чергова гучна історія довкола футболіста Галатасарая Мауро Ікарді та його дружини Ванди Нара. Тепер до "гри" увійшли фанати турецького клубу.

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У четвер аргентинський форвард отримав важку травму коліна, через що вилетів до кінця сезону. Вболівальники написали своєму лідеру багато теплих повідомлень, і навіть колишня гравця зробила це, не дивлячись на конфлікт між ними. Усю ідилію зіпсував новий хлопець Ванди.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sakatlanarak sezonu kapatan #Icardi'ye geçmiş olsun yolladı.



"Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım."https://t.co/wS7cHJVvbc — Günaydın (@gunaydin) November 10, 2024

Аргентинський репер L-Gante під час вечірнього стріму зачепив вболівальників Галатасарая, посміявшись спершу з пошкодження Мауро, а потім заявивши, що Ференербахче – найкращий клуб Туреччини. Цього вже фани терпіти не стали.

💥 EN BÜYÜK FENERBAHÇE DEDİ ORTALIK KARIŞTI | Wanda Nara ile aşk yaşayan rapçi L-Gante canlı yayında "en büyük Fenerbahçe" dedi. Galatasaraylı taraftarların tepki göstermesinin ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gante Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıkladı arkasından Edin… pic.twitter.com/qoWdCn0shW — SPORBORD (@sporbord) November 10, 2024

Протягом декількох хвилин на сторінку музиканта прилетіло стільки скарг, що Інстаграм був змушений заблокувати її. На акаунт репера було підписано більше 5 млн людей.

Після цього ображений L-Gante почав чіпляти Ікарді та вболівальників Галатасарая. Хлопець опублікував фото з легендами аргентинського футболу, натякнувши, що серед них нема Мауро. Далі пішли коментарі на адресу "левів", а саме нагадування своєї фрази під час трансляції.

"Едін Джеко – справжня "дев'ятка", – завершив своє звернення коханець Ванди.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ікарді 4 голи та 1 асист у 7 матчах чемпіонату Туреччини.

Після 10 турів місцевої ліги Галатасарай займає першу сходинку, набравши 28 очок, а Фенербахче йде на третьому місці з 23 балами.