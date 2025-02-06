Ванат влітку може перебратися у відомий англійський клуб

За форвардом київського Динамо Владиславом Ванатом уважно стежить англійський Сандерленд.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що клуб зробить пропозицію влітку, але за однієї умови, що підніметься в Англійську Прем'єр-лігу. Також в шорт-листі представника Чемпіоншипу перебуває Назар Волошин.

Нещодавно Сандерленд робив пропозицію киянам щодо Волошина, але український клуб відмовив. Раніше стало відомо, що Назар Волошин на днях підпише новий довгостроковий контракт із Динамо.

Також повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.