Волошин підпише новий контракт з Динамо – джерело

Вінгер Динамо Назар Волошин найближчими днями продовжить контракт з київським клубом.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, йдеться про довгострокову угоду. Чинний контракт Волошина з київським клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.

21-річний футболіст у поточному сезоні зіграв за "біло-синіх" 26 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Сарагоса близька до оренди захисника Динамо Максима Дячука.

Також стало відомо, що вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума може стати гравцем київського клубу. Віцечемпіон України готовий заплатити за 21-річного гвінейця 1 млн євро.