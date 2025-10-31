Ванат та Циганков потрапили в основу Жирони на матч проти Хетафе
Віктор Циганков
Віктор Циганков та Владислав Ванат потрапили в основний склад Жирони на поєдинок 11 туру Ла Ліги проти Хетафе.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Склад Жирони: Гассаніга, Мартінес, Вітор Рейс, Блінд, Морено, Циганков, Вітсель, Мартін, Унахі, Рока, Ванат
Матч Хетафе – Жирона відбудеться у пʼятницю, 31 жовтня. Початок – о 22:00 за київським часом.
Трансляція цього поєдинку буде доступна на платформі MEGOGO.
Раніше Циганков та Ванат відзначилися результативними діями у кубковому матчі.