Ванат та Циганков потрапили в основу Жирони на матч проти Хетафе

Володимир Варуха — 31 жовтня 2025, 21:25
Ванат та Циганков потрапили в основу Жирони на матч проти Хетафе
Віктор Циганков

Віктор Циганков та Владислав Ванат потрапили в основний склад Жирони на поєдинок 11 туру Ла Ліги проти Хетафе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Склад Жирони: Гассаніга, Мартінес, Вітор Рейс, Блінд, Морено, Циганков, Вітсель, Мартін, Унахі, Рока, Ванат

Матч Хетафе – Жирона відбудеться у пʼятницю, 31 жовтня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Трансляція цього поєдинку буде доступна на платформі MEGOGO.

Раніше Циганков та Ванат відзначилися результативними діями у кубковому матчі.

