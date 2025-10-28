Циганков та Ванат відзначилися забитими голами в матчі Кубку Іспанії

Вінгер Жирони Віктор Циганков та форвард команди Владислав Ванат відзначилися забитими голами у матчі 1/64 Кубку Іспанії проти Констансії.

Циганков вивів свою команду вперед під час першого овертайму з передачі Ваната, а пізніше Владислав подвоїв перевагу Жирони на 108-й хвилині.

Зауважимо, що ворота жиронців у цьому поєдинку захищає гравець молодіжної збірної України Владислав Крапивцов.

Для Циганкова ця результативна дія стала першою з 15 серпня, коли він віддав гольову передачу в грі проти Райо Вальєкано.

Ванат забив свій дебютний гол у Кубку Іспанії, а загалом це його третій м'яч у складі Жирони.

За 10 хвилин до завершення команда з українцями в складі веде в рахунку 3:1.