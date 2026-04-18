Атлетико та Реал Сосьєдад назвали стартові склади на фінал Кубку Іспанії
У суботу, 18 квітня, відбудеться вирішальний матч Кубку Іспанії з футболу, в якому зустрінуться Атлетико Мадрид та Реал Сосьєдад.
Стали відомі стартові склади на поєдинок.
Атлетико: Муссо, Моліна, Пубіль, Ле Норман, Руджері, Льоренте, Сімеоне, Коке, Лукман, Грізманн, Альварес
Реал Сосьєдад: Ларраньяга, Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес, Туррентес, Солер, Барренечеа, Сучич, Гедеш, Оярсабаль
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У півфіналі команда Дієго Сімеоне у видовищній боротьбі вибила Барселону, а Реал здолав Атлетик. Зауважимо, що "матрацники" за свою історію здобули 10 титулів Кубку, а Сосьєдад ставав чемпіоном три рази.
На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є Атлетико, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,86. Натомість на звитягу Реала можна поставити з коефіцієнтом 4,15, на нічию в основний час – 3,75.
