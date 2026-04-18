Атлетико та Реал Сосьєдад назвали стартові склади на фінал Кубку Іспанії

У суботу, 18 квітня, відбудеться вирішальний матч Кубку Іспанії з футболу, в якому зустрінуться Атлетико Мадрид та Реал Сосьєдад.

Стали відомі стартові склади на поєдинок.

Атлетико: Муссо, Моліна, Пубіль, Ле Норман, Руджері, Льоренте, Сімеоне, Коке, Лукман, Грізманн, Альварес

Реал Сосьєдад: Ларраньяга, Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес, Туррентес, Солер, Барренечеа, Сучич, Гедеш, Оярсабаль

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі команда Дієго Сімеоне у видовищній боротьбі вибила Барселону, а Реал здолав Атлетик. Зауважимо, що "матрацники" за свою історію здобули 10 титулів Кубку, а Сосьєдад ставав чемпіоном три рази.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є Атлетико, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,86. Натомість на звитягу Реала можна поставити з коефіцієнтом 4,15, на нічию в основний час – 3,75.

