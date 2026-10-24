Ванат оформив дубль та віддав асист за Жирону

Український центральний нападник Жирони Владислав Ванат відзначився дублем та асистом у матчі 11-го туру іспанської Сегунди проти другої команди Сельти Віго.

Спершу гравець збірної України відкрив рахунок на 17-й хвилині, скориставшись передачею від Уная Ернандеса. Через три хвилини Ернандес сам зумів відзначитися завдяки асисту від Ваната.

Утім, на цьому голи від жиронців не закінчилися. 23-річний захисник Сельти Пабло Мейксус отримав червону картку за фол на супернику. Арбітр після перегляду ВАР призначив на користь каталонського колективу пенальті. З позначки успішно пробив Ванат на 29-й хвилині.

Зауважимо, що колишній нападник київського Динамо відіграв у поточному сезоні на клубному рівні 7 матчів, у яких записав до свого активу 4 забиті м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні українець відзначився голом у матчі 10-го туру Сегунди проти Андорри.