Переможець Ліги Європи покине Вільярреал після 15 років проведених у клубі

Лівий захисник іспанського Вільярреала Альфонсо Педраса покине клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба "жовтої субмарини".

Вільярреал закінчить цьогорічну кампанію матчем проти мадридського Атлетико, який пройде у межах 38-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч запланована на 24 травня о 22:00 (за київським часом). Ця гра стане останньої для 30-річного іспанського захисника за "жовту субмарину".

Зазначимо, що Альфонсо Педраса є вихованцем Вільярреала та пробув у системі клубу близько 15 років. За цей час іспанський захисник провів за основну команду "жовтої субмарини" 234 матчі, у яких відзначився 13 забитими м'ячами та 29 результативними передачами. Також, у складі Вільярреала Педраса став переможцем Ліги Європи 20/21.

У поточному сезоні Альфонсо відіграв за клуб 34 матчі, забив 1 гол та віддав 4 асисти. За інформацією Transfermarkt, Педраса на правах вільного агента перейде до італійського Лаціо.

Нагадаємо, напередодні Вільярреал поступився Райо Вальєкано (0:2) у межах 37-го туру іспанської Ла Ліги.