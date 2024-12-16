Це була імпровізація: Ванат – про гол Вересу

Нападник Динамо Владислав Ванат пояснив епізод з голом у ворота Вереса (1:0) у 17 турі чемпіонату України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

Також гравець оцінив перемогу над Вересом в останньому матчі року.

"Усі розуміли, що після сьогоднішнього матчу у нас буде відпустка. Але потрібно було налаштуватися на цю гру, щоб збільшити відрив від конкурентів – і ми це зробили вдало. Як після будь-якої перемоги, враження найприємніші. Також радий, що вдалося забити. Можна сказати, що Верес грав непогано, та й загалом це хороша команда.

Рахунок був трохи слизький. Хороші моменти відзначитися були як у нас, так і у Вереса. Та, на сою думку, у цьому компоненті ми переважали суперника, тому справедливо перемогли", – розповів Ванат.