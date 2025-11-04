На відміну від українців, вони підтримують тебе: Ванат порівняв іспанських та українських фанатів

Український нападник Жирони Владислав Ванат порівняв іспанських та українських вболівальників, наголосивши, що перші, на відміну від других, підтримують гравців.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

"Так, уже впізнають на вулицях. Ось коли виходили до торгового центру, то підходили люди фотографуватися. Але в Києві те саме було, тож це не новина.

Менталітет у них класний, іспанці всі привітні, всі бажають тобі всього найкращого. Вболівальники, на відміну від українців, підтримують тебе там.



Їжа смачна, тренувальна база класна, погода тепла, сонце. Так що все гаразд. Футбол звичайно інший, багато що по-іншому в Іспанії", – сказав Ванат.