Ванат та Циганков не врятували Жирону від поразки Хетафе в Ла Лізі

Сьогодні, 31 жовтня, відбувся стартовий матч 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2025/26, в якому "українська" Жирона програла Хетафе.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

У стартовому складі каталонців вийшли українці Віктор Циганков та Владислав Ванат. У першому таймі вони були активними, Циганков пробивав штрафний з небезпечної точки, а Ванат виводив свого земляка віч-на-віч, щоправда, голкіпер суперників дістався до м'яча раніше.

Однак після перерви вся атакувальна гра Жирони зникла, і вже на 59 хвилині Циганкова замінили. Хетафе тиснув на каталонців та у підсумку вийшов вперед: на 72 хвилині Мартін замкнув подачу зі штрафного.

Гол сколихнув Жирону і вона пішла в атаку. Майже одразу Ванат мав неймовірний момент, вийшов віч-на-віч, однак не реалізував супершанс. За свою активність каталонці поплатилися другим пропущеним голом. І знову Хетафе забив після стандарту: цього разу вирішальним став кутовий.

Гол престижу Жирона таки забила. Конкурент Ваната Стуані спершу заробив пенальті, а потім ще й реалізував його. Однак на більше команді не вистачило часу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

11 тур, 31 жовтня

Хетафе – Жирона 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Мартін, 2:0 – 86 Майораль, 2:1 – 90+4 Стуані

