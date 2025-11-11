Ванат: Суперсила збірної України – у колективі

Форвард національної збірної України Владислав Ванат поділився думкою про головну силу команди перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Слова футболіста цитує ВЗБІРНА.

"У чому полягає суперсила збірної України? Напевно, у колективі. Якщо будемо всі як одне ціле, то все буде добре", – сказав Ванат.

Нагадаємо, що вже 13 листопада о 21:45 за київським часом синьо-жовті зіграють проти Франції, а 16 листопада о 19:00 проведуть останній, можливо вирішальний матч відбору на ЧС-2026 проти Ісландії.

Раніше УАФ підтвердила, що Довбика було виключно з заявки збірної.