Ванат, Циганков і тер Штеген зіграють у старті Жирони в матчі проти Хетафе

Українські гравці Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат вийдуть з перших хвилин у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 проти Хетафе.

Про це повідила пресслужба каталонського клубу.

Також свій дебютний матч за команду проведе орендований у Барселони голкіпер Марк-Андре тер Штеген.

Зустріч відбудеться сьогодні, 26 січня, початок о 22:00 за київським часом.

Напередодні Жирона завдяки дублю Ваната здобула впевнену перемогу над Еспаньйолом у межах 20 туру іспанської Ла Ліги.