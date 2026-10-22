Це корумпований світ: Ван Гал розкритикував сучасний формат Ліги чемпіонів

Колишній наставник збірної Нідерландів та каталонської Барселони Луї ван Гал розкритикував чинний формат Ліги чемпіонів, зазначивши, що велика кількість команд лише псує якість футболу, а УЄФА ухвалив такі нововведення через бажання заробити більше грошей.

Його слова передає De Telegraaf.

"Це просто смішно, що УЄФА придумує таку схему проведення змагань. Зараз навіть Ян Дудель (прим. – це ідіома у нідерландській мові, мається на увазі, що тепер змагатися може навіть аматор) може брати участь. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ. Адже це ж Ліга чемпіонів? У ній мають брати участь найкращі команди. Тоді різниця в рівні буде меншою, а отже, і голів буде менше, але матчі будуть вищого рівня, і футбол буде набагато кращим".

Нагадаємо, що з сезону-2024/25 кількість команд, які проходять до найпрестижнішого клубного турніру Європи, збільшилась з 32 до 36.

Також була запроваджена швейцарська система на заміну класичному груповому етапу, згідно з якою команди змагаються між собою, набираючи залікові бали у загальній таблиці.

Додамо, що згідно з регламентом турніру, команди, які посядуть місця з 1-го по 8-ме, виходять напряму до 1/8 фіналу.

Клуби, що фінішують з 9-го по 24-те місце, зіграють у 1/16 фіналу за право приєднатися до вісімки найкращих. Команди на 25–36 позиціях остаточно завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, у липні 2025 стало відомо, що Луї ван Галу вдалося подолати рак простати.