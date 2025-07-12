Легендарний екстренер Барселони переміг рак

Колишній тренер Барселони, Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Луї ван Гал повідомив, що подолав рак простати.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю VI.nl.

"Рак мене більше не турбує. Мені зробили кілька операцій і два роки тому все було дійсно погано. Схоже, що це в минулому – я спостерігаюсь у лікарів останні місяці, справи йдуть набагато краще", – розповів ван Гал.

Протягом кар'єри 73-річний фахівець працював із Баварією, Барселоною, Манчестер Юнайтед, Аяксом та АЗ Алкмар.

Кар'єру відомий тренер завершив у 2022 році після вильоту збірної Нідерландів в 1/4 чемпіонату світу від Аргентини у серії пенальті.

Раніше повідомлялось, що капітан Лас-Пальмаса вдруге у житті переміг рак.