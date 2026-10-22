Аугусто – найкращий гравець матчу між Шахтарем та Інтером за версією УЄФА

Бразильського захисника міланського Інтера Карлоса Аугусто визнали найкращим гравцем матчу проти донецького Шахтаря у 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Гравець забив вирішальний гол у цьому поєдинку після закидання від Генріка Мхітаряна на 77-й хвилині. Футболіст вдало розташувався на лінії офсайду та вразив ворота Дмитра Різника.

"Він надійно грав у захисті, добре роздавав паси, а його гол продемонстрував ідеальне поєднання оборонної дисципліни та атакувального настрою", – поділилася висновками група технічних спостерігачів УЄФА.

Зауважимо, що Аугусто став гравцем "нерадзуррі" влітку 2023. З того часу провів за команду міланців 149 матчів, у яких відзначився 10 голами та 14 асистами.

Варто зазначити, що Шахтар мінімально поступився міланському Інтеру (0:1), будучи у більшості після вилучення з поля Алессандро Бастоні за грубу гру проти Олега Очеретька.