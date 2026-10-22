Сміливо, але без набраних очок: підсумки матчу Шахтаря проти Інтера в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027, а міланський Інтер, навпаки, здобув першу перемогу в нинішньому сезоні єврокубка. Як це було – в нашому матеріалі.

Переможний склад не міняють

Наставник "гірників" Арда Туран вирішив, як то кажуть, не вигадувати велосипед і виставив на матч проти "нерадзуррі" переможний склад, який тиждень тому переміг АЕК. Єдина заміна відбулася на позиції Невертон/Мендоса. Цього разу зі стартових хвилин з'явився Глейкер Мендоса, який дуже вдало вийшов на заміну в грі проти афінського клубу.

Варто зазначити, що така зіграність складу добре кидається в вічі – кожен гравець знає, де йому бути, немає непорозумінь, і це додає впевненості в грі команди. В матчі проти Інтера гравці Шахтаря не те щоб не знітились перед іменитим суперником, і в деяких моментах легіонери навіть дозволяли собі дещо знущально поводитись при контролі м'яча.

В цьому контексті згадалися нещодавні ігри збірної України в Лізі націй, в яких головний тренер команди Андреа Мальдера продовжує шукати "зерно" основного складу, міняючи по 5-7 футболістів від гри до гри, що явно відображається у взаємодії на полі.

На жаль, зазнав травми в першому таймі Педріньйо, на заміну вийшов Назарина, який був не таким помітним в порівнянні з бразильцем.

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Контроль м'яча є, зиску нема

В цьому матчі, враховуючи рівень опонента, Шахтар доволі багато контролював м'яч. Якщо така картина в чемпіонаті України цілком природна для "гірників", то навряд можна було очікувати таку статистику в грі проти чинного чемпіона Італії.

Моментами відсоток володіння м'ячем доходив до 65%, але все це марно, якщо не бити по воротах. Так, Шахтар багато контролював м'яч, але все це було без особливого просування вперед. По-справжньому небезпечні моменти команда Турана створила лише наприкінці гри, поступаючись у рахунку.

Іноді складалося враження, що нульова нічия влаштовує обидві команди. Гра більшість часу проходила в центрі поля з поодинокими швидкими випадами господарів.

"Подарунок" не допоміг

В середині другого тайму набридло грати Бастоні, який примудрився за сім хвилин зібрати "дубль" з жовтих карток і відправитись додивлятись матч у підтрибунному приміщенні.

Можна сказати, що потенційні умови для вилучення "гірники" вправно готували завчасно. Коли в першому таймі Шахтар зрозумів, що боятися чемпіона Італії не варто, м'яч контролюється, то в хід пішли "конспекти Луческу". Бразильці українського клубу почали діяти більш розкуто, "радувати" міланську публіку своїми фінтами, що, звісно, мало кому подобалось в стані господарів.

За це бразильці отримували від розлючених суперників по ногах. Фолів та розмов ставало дедалі більше, тому вилучення Бастоні не виглядає чимось дивним, якщо глянути передумови, що були створені до цього.

Але скористатися таким подарунком "гірники" не зуміли, пропустивши швидкий гол після вилучення гравця Інтера. Не обійшлося без генія Мхітаряна, який у свої майже 38 років видає шикарні асисти першим дотиком до м'яча після виходу на заміну.

Огляд матчу на MEGOGO

Могло бути 10 з 10, а вийшло six - seven

В цілому, якщо глянути на сьогоднішній матч, врахувати рівень турніру та статус суперника, можна сказати, що Шахтар провів достойний поєдинок. Якби не прикрий пропущений гол, то цю гру можна було б сміливо оцінити на десяточку.

Щоправда, по завершенню гри констатуємо, що половину тайму грали в більшості, моментів практично не було (згадується лише удар Бондаря після кутового), очок набраних у підсумку нуль.

Удар Бондаря

Після трьох турів Шахтар має чотири залікові бали, знаходиться в зоні плей-оф Ліги чемпіонів і може з перспективою дивитися у майбутнє.

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3 листопада "гірники" приймають в Лондоні Спортинг.