Ми готувались до важкої гри: ван Дейк прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував нічию в матчі 20 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Слова нідерландського футболіста наводить BBC.

"Давайте будемо чесними – все могло бути набагато краще. Вони мали момент для того, щоб зробити гірше, але ми повинні рухатись далі.

Ліверпуль контролював гру та довше за МЮ тримав м'яч під контролем. Втім, ми не досконалі, нам є до чого прагнути.

Недооцінка? Це все видумки ЗМІ. Ми готувались до важкого матчу, який ви побачили сьогодні", – розповів ван Дейк.