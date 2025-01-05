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Ми готувались до важкої гри: ван Дейк прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 21:31
Ми готувались до важкої гри: ван Дейк прокоментував нічию з Манчестер Юнайтед
Вірджил ван Дейк
BBC

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував нічию в матчі 20 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Слова нідерландського футболіста наводить BBC.

"Давайте будемо чесними – все могло бути набагато краще. Вони мали момент для того, щоб зробити гірше, але ми повинні рухатись далі.

Ліверпуль контролював гру та довше за МЮ тримав м'яч під контролем. Втім, ми не досконалі, нам є до чого прагнути.

Недооцінка? Це все видумки ЗМІ. Ми готувались до важкого матчу, який ви побачили сьогодні", – розповів ван Дейк.

Після 20 турів Ліверпуль знаходиться на першому місці у турнірній таблиці, набравши 46 очок та має гру у запасі.

Манчестер Юнайтед розмістився на 13 сходинці, маючи у своєму активі 23 залікові бали.

Раніше результат зустрічі прокоментував капітан "манкуніанців" Фернандеш.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджіл ван Дейк Ліверпуль

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