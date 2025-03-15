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Немає потреби панікувати: Ван Дейк – про майбутнє у Ліверпулі

Олександр Булава — 15 березня 2025, 13:20
Немає потреби панікувати: Ван Дейк – про майбутнє у Ліверпулі
Ван Дейк
Getty Images

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк оцінив своє майбутнє в англійському клубі.

Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.

"Поки я спокійний. Хлопці, немає потреби панікувати, що б не сталося в майбутньому. Якби я хвилювався, ви б побачили, що я граю трохи стурбовано, але це не так", – зазначив ван Дейк.

Цього сезону Вірджил ван Дейк зіграв у 40 матчах Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

На цей час Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 15-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала. При цьому "каноніри" зіграли на одну гру менше.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку його команди в серії пенальті та підсумковий виліт з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджил Ван Дейк Ліверпуль

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