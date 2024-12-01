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Аутсайдер Ла Ліги після розгрому від Атлетико звільнив тренера

Руслан Травкін — 1 грудня 2024, 11:59
Аутсайдер Ла Ліги після розгрому від Атлетико звільнив тренера
realvalladolid.es

Іспанський Вальядолід звільнив Пауло Пессолано з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Напередодні клуб вдома програв Атлетико (0:5). За 15 турів команда набрала лише 9 очок і посідає останнє місце в таблиці.

41-річний уругваєць очолив команду весною 2023 року. Загалом на чолі Вальядоліда провів 71 матч (28-15-28).

Також Пессолано тренував Крузейро (Бразилія), Пачуку (Мексика), Ліверпуль (Уругвай) та Торке (Уругвай).

Вальядолід відставка Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Вальядолід

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